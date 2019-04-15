- Астрономическое открытие обеспокоило известного пастора10:15
- «Смертельная опасность»: на Крымском мосту началась опасная стройка09:17
- Стала известна дата и время премьеры восьмого сезона «Игры престолов»08:30
- Прилепин инициирует проведение еще одного «референдума» на Донбассе 19:09
- «Слить» или просто так уйти: Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ дал прогноз по действиям России на Донбассе15:36
- Российские СМИ: не позволив ВСУ занять Донецк и Луганск, Путин попал в ловушку14:26
- «Наш выбор — Россия»: в центре Донецка вывесили огромный баннер12:52
- На улицах Севастополя заметили колонну военной техники Путина. ВИДЕО11:49
- Пушилин передал топливные компании «ДНР» «правительству» Ананченко11:32
- Вербное воскресенье: что можно и нельзя делать в этот день11:13
Астрономическое открытие обеспокоило известного пастора
Пол Бегли прокомментировал недавний снимок черной дыры.
10 апреля международная группа ученых, объединив мощности передовых радиотелескопов в разных точках планеты, сумела получить первое изображение черной дыры за всю историю современного человечества. На снимке можно наблюдать яркий круг оранжевого цвета, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Открытие прокомментировали не только эксперты, но и некоторые люди, далекие от науки, к примеру, известный пастор Пол Бегли. Проповедник отметил, что запечатленный объект – дурной знак.
Якобы Высшие силы позволили заснять черную дыру, чтобы люди наконец-то перестали совать нос туда, куда не следует. Прежде чем лезть за пределы Земли, надо навести порядок на своей планете.
Многие ортодоксальные ученые убеждены, что открытие заслуживает Нобелевской премии, тогда как независимые эксперты отнеслись к случившемуся без особого интереса. По их мнению, фотография ничего ценного не открыла касательно свойств черных дыр.
Может быть, в словах пастора есть доля истины: главный космос находится внутри нас, а снаружи – это только его отражение.
Теги: Донбасс, открытие, астрономия, черная дыра
- Украинские военные на Донбассе раздают жителям еду, одежду и игрушки22:13
- Трагедия в шахте на Донбассе: один горняк погиб, двое тяжело ранены21:44
- Цирк продолжается: Дончане возмущены баннером «Наш выбор – Россия»20:05
- Прилепин инициирует проведение еще одного «референдума» на Донбассе 19:09
- На КПВВ «Марьинка» задержали организатора «выборов в ДНР»18:10
- Под Мариуполем ранена пенсионерка17:47
- В «ДНР» надумали возвести памятник ликвидированному Захарченко17:22
- Огромные воронки: НВФ обстреляли из «Града» село на Донетчине16:18
- Российские СМИ: не позволив ВСУ занять Донецк и Луганск, Путин попал в ловушку14:26
- В ОРДО выбирают проект «мемориального комплекса» памяти убитого Захарченко 14:09
- Астрономическое открытие обеспокоило известного пастора10:15
- Как сделать так, чтобы всегда везло10:03
- Выборы в Украине под угрозой срыва из-за Порошенко: «не хватает…»09:45
- Манжосов заменит Зеленского в "Квартале 95": СМИ узнали подробности громкого решения09:33
- «Смертельная опасность»: на Крымском мосту началась опасная стройка09:17
- Врачи облегчили симптомы аутизма с помощью кала09:00
- Незаменимые продукты существенно подорожали в Украине: все подробности в цифрах08:45
- Стала известна дата и время премьеры восьмого сезона «Игры престолов»08:30
- «Порошенко обречен»: журналист дал прогноз по второму туру выборов президента08:15
- Украинцев заставили платить за бесплатные услуги врача: что изменилось08:00
- Как сделать так, чтобы всегда везло10:03
- Врачи облегчили симптомы аутизма с помощью кала09:00
- Украинцев заставили платить за бесплатные услуги врача: что изменилось08:00
- Медики объяснили, почему не стоит спать под музыку07:20
- «Синдром белого халата»: стоит ли безоговорочно доверять врачам?22:34
- Порошенко попал в ловушку Зеленского: печальный прогноз21:11
- "В бой идут одни "старики"". Правда и вымысел фильма20:39
- 10 привычек, которые портят отношения19:38
- Им скучно, когда все просто: какие зодиаки губят отношения ревностью и обидами 18:42
- Что Зеленский будет делать с Донбассом и НАТО: в штабе лидера "Квартала" озвучили четкую позицию16:58
- У Порошенко остался единственный шанс победить Зеленского: «произойдет катастрофа»
- Порошенко попал в ловушку Зеленского: печальный прогноз
- В Донецке готовятся к возвращению в Украину и срочно демонтируют символику "ДНР" и "Оплота"
- Российские СМИ: не позволив ВСУ занять Донецк и Луганск, Путин попал в ловушку
- Оккупантам показали цену "дипломов" "ЛНР": в Луганске студенты устроили настоящий бунт
- 10 народных примет, которые всегда сбываются
- Россия "убрала" зампредседателя "совмина ДНР" Мартынова - и это очень плохой сигнал для Пушилина
- Донецк всколыхнул мощный взрыв - соцсети сообщают о "ядерном грибе" на месте ЧП
- Экс-спикер Генштаба ВСУ назвал лучший способ завершения войны на Донбассе
- Знаки Вселенной, которые предупреждают нас об опасности