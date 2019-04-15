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Стала известна дата и время премьеры восьмого сезона «Игры престолов»

15.04.2019 08:30
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Стала известна дата и время премьеры восьмого сезона «Игры престолов»

Первая серия 8 сезона, самого ожидаемого сериала 2019 года «Игры престолов», выйдет 14 апреля в 21:00 в США. В Украине ее смогут увидеть 15 апреля в 4:00. Премьера сериала состоится на телеканале HBO.

Об этом сообщает британское издание Telegraph.

Ориентировочная продолжительность первого эпизода будет около 54 минут. Всего выйдет шесть серий: 1 серия 14 апреля (54 минуты), 2 серия — 21 апреля (58 минут), 3 серия — 28 апреля (60 минут), 4 серия — 5 мая (78 минут), 5 серия — 12 мая (80 минут), 6 серия — 19 мая (80 минут).

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, фильм, Игра престолов
 
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