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Ученые создали прозрачную древесину со свойствами стекла
Новый материал становится более мутным после выделения накопленного тепла.
Прозрачная древесина может однажды заменить стекло в окнах. Процесс превращения его в прозрачный также дает ему теплоаккумулирующие свойства, которые могут помочь регулировать температуру в зданиях, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Build Portal.
Селин Монтанари из Королевского технологического института KTH в Швеции и коллеги опирались на предыдущую работу, которая создала прозрачную древесину, удалив структурный компонент, называемый лигнином, из дерева, пропуская свет через него.
На следующем этапе команда пропитала делигнифицированную древесину березы в ПЭГ (полиэтиленгликоль), полимером, который также содержится в театральных дымогенераторах и зубной пасте. При попадании в деревянные панели он затрудняет прохождение тепла - независимо от того, изолируете ли вы здание от холода снаружи или пытаетесь сохранить летнюю жару.
ПЭГ твердый при комнатной температуре, но плавится при 30 градусов Цельсия, хотя он остается зафиксированным в структуре древесины.
«Когда мы строим, мы стараемся использовать много стекла, но у него есть недостаток, заключающийся в том, что он является плохим изолятором, поэтому существует большая потеря тепла», - говорит Монтанари. - Дерево действительно потрясающе, в 10 раз лучше, изолирует, но не пропускает свет».
Композитная древесина не так хороша как изолятор, как натуральная древесина, но примерно в четыре раза лучше, чем высококачественное двойное остекление.
Материал также может выдерживать большие нагрузки и является биоразлагаемым, что облегчает его утилизацию, если сравнивать с бетоном или стеклом.
Модифицированная древесина до сих пор не совсем прозрачна - когда ПЭГ твердый, материал имеет белую дымку, похожую на матовое стекло. Но Монтанари уверяет, что эти ранние проблемы могут быть преодолены путем настройки химии или использования различных пород дерева.
Работа была представлена на собрании Американского химического общества.
Теги: Донбасс, ученые, дерево, стекло
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