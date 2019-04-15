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В сети появился запрещенный клип Аллы Пугачевой

15.04.2019 18:48
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В сети появился запрещенный клип Аллы Пугачевой

В сети опубликовался клип легендарной российской певицы Аллы Пугачевой на песню «Айсберг» в оригинальном качестве. Данный клип размещен на YouTube-канале «ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД» России.

Отмечается, что клип опубликовали в честь 70-летия Примадонны. Ранее пользователи могли найти этот клип только в «записи с телевизора».

Как стало известно, после премьеры клипа в 1984 году его посчитали слишком вульгарным и запретили пускать в эфир.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Алла Пугачева, клип, песня, айсберг, певица
 
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