Последние новости раздела
- Ученые создали прозрачную древесину со свойствами стекла18:30
- Россия начинает мобилизацию на Донбассе17:15
- Штаб ООС поднял авиацию в воздух, ракетные войска в боевой готовности13:45
- «Сто лет назад Украина уже допустила такую ошибку»: эксперт рассказал, ждать ли наступления на Донбассе12:00
- Крымский завод Порошенко станет базой для ВМС РФ11:46
- Астрономическое открытие обеспокоило известного пастора10:15
- «Смертельная опасность»: на Крымском мосту началась опасная стройка09:17
- Стала известна дата и время премьеры восьмого сезона «Игры престолов»08:30
- Прилепин инициирует проведение еще одного «референдума» на Донбассе 19:09
- «Слить» или просто так уйти: Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ дал прогноз по действиям России на Донбассе15:36
В сети появился запрещенный клип Аллы Пугачевой
15.04.2019 18:48
В сети опубликовался клип легендарной российской певицы Аллы Пугачевой на песню «Айсберг» в оригинальном качестве. Данный клип размещен на YouTube-канале «ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД» России.
Отмечается, что клип опубликовали в честь 70-летия Примадонны. Ранее пользователи могли найти этот клип только в «записи с телевизора».
Как стало известно, после премьеры клипа в 1984 году его посчитали слишком вульгарным и запретили пускать в эфир.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Алла Пугачева, клип, песня, айсберг, певица
Читайте также:
- Политически активные россияне подарили Пугачёвой "революционный" клип на её новую песню (ВИДЕО)
- Новый клип! Quest Pistols показали возросление (ВИДЕО)
- Алла Пугачева похвастала, что ее песни Ярош выкладывает в соцсетях
- Песню Пугачевой о ненависти ко лжи многие восприняли как протест против кремлевской политики (ВИДЕО)
- Новый израильско-украинский клип набрал 5 млн просмотров в YouTube
- Популярная российская певица стала любовницей (ФОТО)
- Россия начинает мобилизацию на Донбассе17:15
- В Макеевке и Авдеевке мощные обстрелы и прилеты тяжелого16:30
- Украина внезапно "прорвалась" в Донецк14:20
- Украинские военные на Донбассе раздают жителям еду, одежду и игрушки22:13
- Трагедия в шахте на Донбассе: один горняк погиб, двое тяжело ранены21:44
- Цирк продолжается: Дончане возмущены баннером «Наш выбор – Россия»20:05
- Прилепин инициирует проведение еще одного «референдума» на Донбассе 19:09
- На КПВВ «Марьинка» задержали организатора «выборов в ДНР»18:10
- Под Мариуполем ранена пенсионерка17:47
- В «ДНР» надумали возвести памятник ликвидированному Захарченко17:22
- Ученые создали прозрачную древесину со свойствами стекла18:30
- Медики развенчали семь популярных мифов о яйцах18:00
- Порошенко заявил о рисках отмены национализации ПриватБанка17:44
- В команде Зе сообщили об угрозе срыва выборов: в чем причина17:33
- Россия начинает мобилизацию на Донбассе17:15
- Епифаний обратился к украинцам перед вторым туром выборов: «хочет захватить страну»17:00
- Просто счастливчики: кому из знаков зодиака повезет летом-201916:45
- В Макеевке и Авдеевке мощные обстрелы и прилеты тяжелого16:30
- Циклон скоро уйдёт: синоптики рассказали, когда начнется потепление16:16
- Украинцы отказываются от монетизированных субсидий: подробности16:03
- Медики развенчали семь популярных мифов о яйцах18:00
- Просто счастливчики: кому из знаков зодиака повезет летом-201916:45
- Парламентские баталии за языковой закон13:10
- Как сделать так, чтобы всегда везло10:03
- Врачи облегчили симптомы аутизма с помощью кала09:00
- Украинцев заставили платить за бесплатные услуги врача: что изменилось08:00
- Медики объяснили, почему не стоит спать под музыку07:20
- «Синдром белого халата»: стоит ли безоговорочно доверять врачам?22:34
- Порошенко попал в ловушку Зеленского: печальный прогноз21:11
- "В бой идут одни "старики"". Правда и вымысел фильма20:39
- Порошенко попал в ловушку Зеленского: печальный прогноз
- У Порошенко остался единственный шанс победить Зеленского: «произойдет катастрофа»
- В Донецке готовятся к возвращению в Украину и срочно демонтируют символику "ДНР" и "Оплота"
- Российские СМИ: не позволив ВСУ занять Донецк и Луганск, Путин попал в ловушку
- 10 народных примет, которые всегда сбываются
- Погода в мае шокирует украинцев
- Оккупантам показали цену "дипломов" "ЛНР": в Луганске студенты устроили настоящий бунт
- Россия "убрала" зампредседателя "совмина ДНР" Мартынова - и это очень плохой сигнал для Пушилина
- Донецк всколыхнул мощный взрыв - соцсети сообщают о "ядерном грибе" на месте ЧП
- Экс-спикер Генштаба ВСУ назвал лучший способ завершения войны на Донбассе