- Викарий Нотр Дама дал интервью и рассказал о первых минутах пожара19:38
- В Кремле объяснили ситуацию с «выдачей» паспортов РФ жителям ОРДЛО15:34
- Путин готовится подписать неожиданный указ по Донбассу: источник в РФ сообщил плохую новость для Украины14:33
- Названо количество украинцев, получивших паспорт РФ с начала войны на Донбассе12:51
- СМИ сообщают о подготовке Кремлем выдачи паспортов РФ жителям ОРДЛО 11:51
- Рассказ боевика из Донецка: "Да, россияне своих не бросают - они их прикапывают молча и по-тихому"09:48
- Лукашенко озвучил условие завершения войны на Донбассе07:30
- Польша разместит у себя 6 тысяч солдат США21:48
- В сети появился запрещенный клип Аллы Пугачевой18:48
- Ученые создали прозрачную древесину со свойствами стекла18:30
Викарий Нотр Дама дал интервью и рассказал о первых минутах пожара
Викарий архиепархии Парижа Филип Марсе надеется, что возникший пожар в соборе Парижской Богоматери — несчастный случай, а не преднамеренное преступление.
В интервью журналистам, он также рассказал о первых минутах пожара в Нотр-Даме. Когда начался пожар, священнослужитель находился в своем кабинете. По его словам, никто сначала и не заметил огня. Люди спокойно уходили с мессы, передает ДонПресс.
«Через несколько минут мы уже почувствовали дым и, глядя на собор, увидели огонь у основания шпиля, посреди крыши — там, где все из дерева. Я сразу же вышел на улицу и сказал: «О Господи», — сказал журналистам Марсе.
По словам вакария, на место происшествия приехала мэр Парижа Анн Идальго. Чуть позже появился президент страны Эмманюэль Макрон.
«Я считаю, что его порыв был очень эмоциональным. То, что он сказал, прибыв на место, тронуло сердце», — отметил он.
Теги: Донбасс, Париж, пожар, собор, интервью
- Это не ночь, а день. Ужасающее видео пожаров в Бурятии (ВИДЕО)
- Пожар на табачной фабрике в Донецке локализован
- Пожар за пожаром: ночью в Донбассе горели мусорные контейнеры
- Мариупольским погорельцам дадут квартиры и деньги
- Неизвестного майдановца похоронили на легендарном киевском некрополе (ВИДЕО)
- Водоканал будет ремонтировать пожарные гидранты
- ВСУ нанесли боевикам смертельный удар. ВИДЕО19:06
- На праздники из Киева в Мариуполь пустят дополнительный поезд18:34
- На Луганщине проблемы с подготовкой ко второму туру выборов президента Украины16:38
- В Кремле объяснили ситуацию с «выдачей» паспортов РФ жителям ОРДЛО15:34
- Боевики пошли на штурм ВСУ под Мариуполем: ДРГ россиян разгромили с дистанции, отбросив назад с потерями15:19
- Путин готовится подписать неожиданный указ по Донбассу: источник в РФ сообщил плохую новость для Украины14:33
- В Мариуполе под колеса авто попал мальчик14:23
- Ситуация на КПВВ ОРДО: на «Каргиле» очередь стоит мертво, на Гнутово быстрый пропуск 13:57
- "Спасибо России за ЛДНР", - жители Донецка рассказали россиянам, какой ад Москва устроила на Донбассе13:35
- Беспилотники ОБСЕ попали под обстрел на Донбассе 13:11
- Викарий Нотр Дама дал интервью и рассказал о первых минутах пожара19:38
- ВСУ нанесли боевикам смертельный удар. ВИДЕО19:06
- На праздники из Киева в Мариуполь пустят дополнительный поезд18:34
- Дождь и прохлада: синоптики дали свежий прогноз18:05
- Комаровский о лечении ОРВИ: «Вы можете себе только навредить»17:42
- Зеленский побеждает Порошенко с рейтингом 72,2% против 25,4%, - опрос КМИС17:18
- У Савченко рассказали, когда нардеп придет в Раду16:55
- На Луганщине проблемы с подготовкой ко второму туру выборов президента Украины16:38
- Эстафету распыления газа в школе передали в Одесскую область: пострадали 20 человек16:13
- В Кремле объяснили ситуацию с «выдачей» паспортов РФ жителям ОРДЛО15:34
- Викарий Нотр Дама дал интервью и рассказал о первых минутах пожара19:38
- Комаровский о лечении ОРВИ: «Вы можете себе только навредить»17:42
- Несколько способов сорвать смену власти в стране14:58
- «Евробляхеры» анонсировали нечто страшное после майских праздников14:40
- Уснуть за 5 минут: названы эффективные способы22:37
- Стало известно, почему опасно повторно использовать пластиковые бутылки22:16
- Медики развенчали семь популярных мифов о яйцах18:00
- Просто счастливчики: кому из знаков зодиака повезет летом-201916:45
- Парламентские баталии за языковой закон13:10
- Как сделать так, чтобы всегда везло10:03
- Порошенко попал в ловушку Зеленского: печальный прогноз
- У Порошенко остался единственный шанс победить Зеленского: «произойдет катастрофа»
- В Донецке готовятся к возвращению в Украину и срочно демонтируют символику "ДНР" и "Оплота"
- 10 народных примет, которые всегда сбываются
- Российские СМИ: не позволив ВСУ занять Донецк и Луганск, Путин попал в ловушку
- Погода в мае шокирует украинцев
- Донецк всколыхнул мощный взрыв - соцсети сообщают о "ядерном грибе" на месте ЧП
- Путин готовится подписать неожиданный указ по Донбассу: источник в РФ сообщил плохую новость для Украины
- Знаки Вселенной, которые предупреждают нас об опасности
- СРОЧНО! Покушение на Зеленского: прогремел взрыв и выстрелы (ВИДЕО)