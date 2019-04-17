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Пожар в Нотр-Дам де Пари: Криминалисты назвали вероятную причину возгорания
17.04.2019 12:15
Французские криминалисты, которые проводят расследование на месте пожара в соборе Парижской Богоматери, назвали вероятную причину возгорания. Об этом сообщает Le Parisien.
По версии экспертов, очаг возгорания был расположен у основания шпиля.
В отчете криминалистов сказано, что причиной пожара является проблема с электрикой. При этом они не уточнили, какого рода проблема могла послужить поводом для возникновения пожара.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Париж, пожар, электричество, собор, Франциск
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