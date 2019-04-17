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Пожар в Нотр-Даме: На восстановление собора уже собрали миллиард евро
17.04.2019 15:20
Журналисты французской газеты Le Parisien сообщили, что властям удалось уже собрать одного миллиарда долларов на восстановление поврежденного сильным пожаром собора Парижской Богоматери.
По данным газеты, средства поступают преимущественно от крупных компаний и бизнесменов.
В сборе участвуют также общественные фонды, занимающихся сбором пожертвований от Министерства культуры Франции.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Франция, пожар, собор
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