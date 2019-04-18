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После пожара в Нотр-Даме все ахнули: в бронзовом петухе найдена утерянная святыня, связанная с земной жизнью Христа
Несколько уникальных реликвий найдены "в теле" бронзового петуха, которого спасли во время тушения пожара в самом знаменитом католическом соборе европейского континента. Не было бы счастья, да несчастье помогло, говорят о таких случаях в народе.
На месте обрушения кровли собора Парижской Богоматери обнаружен бронзовый ковчег в виде петуха, а в нем святые мощи и один из шипов венца Христа, частицы мощей Святой Женевьевы и Святого Дионисия Парижского, сообщает "Диалог.UA".
Как выяснилось, реликвии, которые считались давным-давно утерянными, все эти годы были скрыты в полости бронзовой птицы, украшавшей шпиль знаменитого храма.
Петуха обнаружил случайно один из участников реставрационных работ, который осматривал руины рухнувшего купола.
Бронзовый петух серьезно обгорел и немного потерял форму под действием разрушительного пламени, осталось ли целым его драгоценное содержимое, пока не сообщается.
Интересно, что петух среди парижан имел репутацию "духовного громоотвода" и своеобразным оберегом города. В комментариях к новости, опубликованной в "Твиттере" одним из участников реставрационных работ в соборе, французы пишут, что находка стала свидетельством Божьего вмешательства.
"Молитвы работают", - утверждают пользователи. "Это слаженная и профессиональная работа пожарных", - парируют скептики.
В любом случае довольны обе стороны.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, пожар, святыня, собор, Христос
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