Оккупанты в спешке достраивают Керченский мост. ВИДЕО

20.04.2019 13:09

На Керченском мосту из оккупированного Крыма в Россию ведутся активные строительные работы, чтобы успеть к плановой сдаче железнодорожной части моста к концу 2019 года.

Об этом сообщают местные СМИ, передает apostrophe.ua.

Как отмечается, работы ведутся с обеих сторон мостового перехода, с Краснодарского края и с Керчи. На данный момент строят железнодорожные подходы к Керченскому мосту. Укладка рельсов ведется на месте строительства станции "Керчь-Южная" и в ж/д тоннеле на подходе К Крымскому мосту.

Пробное железнодорожное движение по Керченскому мосту планируется запустить в августе-сентябре этого года. а плановый срок сдачи железнодорожной части моста — декабрь 2019 года.