Главная / Новости / Мир / В сети показали фото колонны военной техники РФ в оккупированном Симферополе
Последние новости раздела
- В сети показали фото колонны военной техники РФ в оккупированном Симферополе10:48
- Декоммунизация от оккупантов: опубликовано фото "уставшего" Ленина в Крыму09:49
- Запад загнал Путина в тупик и готовится к войне - к границе РФ экстренно перебрасывают сотни бойцов НАТО и технику09:12
- На Донбассе ликвидирован сибирский наемник Шелуха08:49
- Житель Донецка: "Дынирийцы поняли, что никакого Киева им не видать, напряжение растет, и с паспортами РФ "кинула""07:30
- Суд в Украине принял решение в пользу российской военной компании22:35
- Стало известно, чего РФ ждет от нового президента Украины16:54
- Пасхальное перемирие по-путински: стали известны итоги переговоров по Донбассу11:29
- Медведчук пояснил позицию Путина по освобождению украинских пленных моряков11:11
- «Не надо нас пугать войной»: Кравчук прокомментировал отношения с Россией10:52
В сети показали фото колонны военной техники РФ в оккупированном Симферополе
20.04.2019 10:48
В аннексированном Крыму (Симферополь) заметили военную технику российских оккупантов.
Соответствующие фото опубликованы на странице КРЫМский бандеровец в Twitter, передает apostrophe.ua.
"Крым. Военная колонна оккупантов замечена на выезде из Симферополя в сторону Белогорска. Скорей всего, очередные террористические учения на Опуке", - говорится в подписи к снимку.
В сети тут же стали комментировать увиденное.
"Хорошо, что на Украину не нападают", "Из украинского Крыма", "Зеленский назвал их повстанцами. Все расходимся", "Да-да, это не те территории из разговора, но какая разница, войска те же", - пишут в сети.
Теги: Россия, Донбасс, Крым, Симферополь, фото, колонна, военная техника, соцсети, оккупанты
Читайте также:
- Россия активно перебрасывает военную технику в Крым. ВИДЕО
- В оккупированный Симферополь вошла колонна военной техники
- В Крыму зафиксировали перемещения колонны военной техники в РФ (ВИДЕО)
- Из РФ прошла колонна военной техники и «Уралы» с «ихтамнетами»
- Прячут еду: в сети показали странное фото магазина в Крыму
- На улицах Севастополя заметили колонну военной техники Путина. ВИДЕО
- Подразделения НВФ 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ и понесли потери10:29
- Ситуация в пунктах пропуска: на «Марьинке» большая очередь10:16
- Армия РФ не смогла пробить оборону ВСУ на Донбассе минометным огнем: враг затих и считает "200-х"10:12
- Утро на донбасских КПВВ: больше всего авто стояло у «Майорского» и «Марьинки»09:43
- В районе Донецкой фильтрационной станции велась стрельба09:31
- На Донбассе ликвидирован сибирский наемник Шелуха08:49
- В Горловке «внезапно» умерли 84 человека08:31
- На Донбассе боевики попали под ответный огонь ВСУ: оккупанты понесли потери07:49
- Житель Донецка: "Дынирийцы поняли, что никакого Киева им не видать, напряжение растет, и с паспортами РФ "кинула""07:30
- В «Л-ДНР» участились случаи «самоволок» участников НВФ, – разведка22:14
- В сети показали фото колонны военной техники РФ в оккупированном Симферополе10:48
- Подразделения НВФ 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ и понесли потери10:29
- Ситуация в пунктах пропуска: на «Марьинке» большая очередь10:16
- Армия РФ не смогла пробить оборону ВСУ на Донбассе минометным огнем: враг затих и считает "200-х"10:12
- Декоммунизация от оккупантов: опубликовано фото "уставшего" Ленина в Крыму09:49
- Утро на донбасских КПВВ: больше всего авто стояло у «Майорского» и «Марьинки»09:43
- В районе Донецкой фильтрационной станции велась стрельба09:31
- Запад загнал Путина в тупик и готовится к войне - к границе РФ экстренно перебрасывают сотни бойцов НАТО и технику09:12
- На Донбассе ликвидирован сибирский наемник Шелуха08:49
- В Горловке «внезапно» умерли 84 человека08:31
- Гривна реагирует. Последствия новостей о Привате. ВИДЕО20:37
- У каких знаков Зодиака легкая рука?19:35
- Порошенко расколол украинское общество: «к чему приводит нелепая политика»18:30
- Насколько дороже стала пасхальная корзина18:10
- Правозащитник рассказал, к чему стоит готовиться украинцам в начале 2020 года17:10
- Поднимаешься ночью в туалет? Есть повод для тревоги за здоровье14:13
- Военный обозреватель: Выдача российских паспортов в «Л-ДНР» – политический ход13:22
- Что будет с вкладчиками и заемщиками Приватбанка из-за проигрыша суда 22:10
- Стало известно место Украины в рейтинге "самых несчастных" экономик мира21:28
- Гороскоп на завтра: неприятные разговоры у Тельцов и раздражительность у Дев20:56
- Разрыв растет: букмекеры обновили котировки на второй тур выборов в Украине
- После пожара в Нотр-Даме все ахнули: в бронзовом петухе найдена утерянная святыня, связанная с земной жизнью Христа
- Знаки Зодиака, в жизни которых до конца весны закончатся все трудности и испытания
- У каких знаков Зодиака легкая рука?
- Положите лимон с солью возле кровати: чудодейственное средство
- Гороскоп на завтра: неприятные разговоры у Тельцов и раздражительность у Дев
- На Зеленского напали люди в масках: «Ворвались в дом, связали и избили»
- «Будут проблемы»: Ярош сделал предупреждение Зеленскому и Порошенко
- Кремль резко меняет тактику по "Л/ДНР" из-за Зеленского, готовится новая "дорожная карта"
- Мощный прорыв ВСУ в глубь Донбасса: передовые подразделения сил ООС отбросили "ДНР" с позиций и заняли 20 кв. км передовой