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Кровавая Пасха на Шри-Ланке. Взрывы в церквях и отелях, 25 человек погибло, 300 раненых
21.04.2019 11:00
Воскресенье, 21 апреля, стало очень недобрым на Шри-Ланке. Здесь во время празднования католической Пасхи прогремела серия взрывов. Об этом передает ТАСС со ссылкой на агентство АНИ.
После шести взрывов по меньшей мере 25 человек погибли, еще около 300 получили ранения.
Взрывы практически одновременно прогремели в трех фешенебельных отелях и одной церкви в Коломбо, а также в двух церквях в столичном пригороде Негомбо. Кроме прочих, пострадали церковь святого Антония в Коломбо и церковь святого Себастиана в Негомбо.
Ни одна из экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за случившееся.
Источник : https://strana.ua
Теги: Донбасс, Шри-Ланка, отель, церковь, Пасха
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