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В Польше хотят отменить роуминг для граждан Украины – МИД
Власти Польши инициируют целый ряд новых предложений со стороны Европейского Союза для государств Восточного партнерства для повышения статуса данного проекта. Таким образом, как сообщает replyua.net со ссылкой на «Укринформ», об этом в интервью РАР отметил замглавы МИД Польши по восточным вопросам Марцин Пшидач.
Таким образом, он заявил: «С одной стороны речь идет о сближении правовых систем государств-партнеров к европейским системам, мониторинг их прогресса в воплощении европейского наследия. Во-вторых, Польша предлагает сделать ставку на отраслевое сотрудничество».
В это же время он подчеркнул, что если ВП полностью адаптироваться не могут к евростандартам, то это может быть сделано, по крайней мере, в отдельных секторах. Польский чиновник назвал, что примером такого рода действий является, в том числе, отмена оплаты за звонки в роуминге, что могли бы на себе почувствовать простые люди, украинцы, которые живут в Польше.
Теги: Украина, Донбасс, Польша, МИД, роуминг
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