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Папа Римский обратился к мировым лидерам и призвал их усилить борьбу за мир

22.04.2019 08:45
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Папа Римский обратился к мировым лидерам и призвал их усилить борьбу за мир

Папа римский Франциск в воскресенье, 21 апреля, отслужил на площади Святого Петра в Ватикане традиционную пасхальную мессу Urbi et Orbi (“Городу и миру”), в ходе которой призвал мировое сообщество усилить борьбу за мир.

Выступая перед десятками тысяч людей, глава Римско-католической церкви выразил негодование в связи с серией терактов на Шри-Ланке, объектами которых стали церкви и отели. Франциск помолился за погибших в результате взрывов, число которых превысило 200 человек, и за всех пострадавших от атак, – передает DW.

В своем послании понтифик предостерег мир от безразличия перед лицом продолжающихся вооруженных конфликтов. В качестве примера он привел войну в Сирии, которая в силу затяжного характера угрожает превратиться “в нечто само собой разумеющееся и оставить нас равнодушными”. Настало время для поисков политического решения, способного разрешить этот военный и гуманитарный кризис, подчеркнул Франциск. 

Папа римский упомянул также военные действия на востоке Украины, призвав оказывать гуманитарную помощь населению, страдающему от конфликта, и заявив о необходимости установления прочного мира в регионе.

Понтифик также коснулся конфликтов в Йемене и Ливии, проявлений экстремизма в Мали и Нигерии, выразил надежду на установление мира в Южном Судане и обратился к руководству Израиля и Палестинской автономии с призывом “стремиться к будущему, основанному на мире и стабильности”. Франциск также призвал международное сообщество ограничить распространение оружия, особенно в промышленно развитых странах.

 

Источник: https://antikor.com.ua 



Теги: Донбасс, мир, Папа римский, обращение
 
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