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Саакашвили опять купил билет в Киев
22.04.2019 12:00
Бывший глава Одесской облгосадминистрации, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что уже подал ходатайство о снятии с него запрета на въезд в Украину. Об этом он сообщил в эфире телеканала Наш, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
"У меня уже есть билет, я уже обратился через своего юриста в СБУ снять запрет, который Порошенко незаконно ввел против меня, чтобы я смог прилететь и защитить себя в суде", - отметил Саакашвили. По его словам, он хочет быть в Киеве.
Ранее Саакашвили заявлял, что прилетит в Украину, если кандидат в президенты Петр Порошенко не пройдет во второй тур выборов.
Теги: Украина, билет, Михаил Саакашвили, возвращение
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