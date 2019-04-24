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При пожаре в парижском соборе чудом выжили десятки тысяч пчел
Ульи с насекомыми размещены на крыше собора.
Знаменитый Собор Парижской Богоматери серьезно пострадал от пожара, полыхавшего в ночь с 15 по 16 апреля и охватившего всю верхнюю часть средневекового строения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Теперь неожиданно стало известно, что около 180 тысяч пчел, живущих в трех ульях на крыше легендарного католического храма, совершенно не пострадали от разрушительного огня. Многие назвали это настоящим чудом, произошедшим вопреки любым законам физики и логики. (esoreiter.ru)
Официальный пчеловод собора Николя Жео сообщил журналистам следующее:
Слава Богу, пламя не тронуло их. По моему скромному мнению, перед нами настоящее чудо. То, что случилось с Нотр-Дамом, невероятно печально и трагично, поскольку это прекрасное здание с долгой историей. Оно очень много значит для меня, как и для множества других преданных католиков по всему мира. Но то, что наши пчелы пережили пожар, ничуть не пострадав, – это великолепная новость. Я думаю, это очень добрый знак, и с храмом все будет хорошо, его непременно восстановят.
В течение нескольких дней после пожара было неизвестно, что случилось с ульями, однако затем съемка с дрона показала, что пчелиные домики остались целыми и невредимыми.
Пчеловодство на крышах зданий является на удивление распространенным в Париже и служит не только для получения меда и удовлетворения эстетических потребностей, но также для сохранения популяции медоносных трудяг. Всего во французской столице насчитывается свыше 700 ульев.
Теги: Донбасс, Париж, пожар, пчела, собор
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