В финальном сезоне «Игры престолов» сыграл экс-замглавы ЦРУ

24.04.2019 11:15

Бывший заместитель директора Центрального разведывательного управления США Дэвид Коэн засветился на экране во второй серии восьмого сезона «Игры престолов». Такую информацию обнародовала пресс-служба ведомства.

Коэн появился в эпизоде «Рыцарь семи королевств». Он сыграл роль крестьянина в сцене, где Луковый рыцарь раздает похлебку укрывшимся в Винтерфелле крестьянам и убеждает их встать на защиту замка от войска Короля Ночи.

«Преимуществом работы в ЦРУ является возможность путешествовать по миру. Судя по всему, оно распространяется и на другие миры, — сказано в заявлении пресс-службы ЦРУ.

Источник: https://donpress.com