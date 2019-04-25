Как работает медицина в Польше

25.04.2019 21:38

Семейные врачи и страховка.



Представители команды Владимира Зеленского сделали первые заявления, в которых дали понять, что понижения тарифов ждать не стоит, быстро завершить войну на Донбассе не удасться и т.д. Разумеется, иначе и быть не могло. Жизнь не кино, чудес не бывает.



Теперь жду от команды Зеленского следующего заявления о том, что медицинская реформа будет продолжена и альтернативы ей не существует. Это такая же правда, как и то, что президент не может снижать коммунальные тарифы.



Недавно я побывал в Польше, где спрашивал знакомых поляков, как у них устроена система здравоохранения. Ведь все мы понимаем, что в нашей медицине нужно все менять, она работает ужасно, но с другой стороны не все знают, что именно нужно делать. В этом плане опыт Польши очень удобен. Можно ничего не изобретать, а просто посмотреть, какие реформы проводили наши соседи.



А они уже прошли тот путь, который мы только начинаем. В Польше реформа здравоохранения стартовала еще в начале 2000-х. Там уже давно существуют семейные доктора, и каждый поляк приписан к своей больнице, в которую обращается в случае необходимости. Кроме того, в Польше действует всеобщая медицинская страховка (для работающих граждан). Каждый гражданин платит около 9% от зарплаты в месяц.



Да, реформа в Польше тоже проходила болезненно. Да, там тоже далеко не все гладко. Но зато больницы там выглядят не как лагеря смерти, и каждый, кто платит страховку, может рассчитывать на полноценное лечение и необходимую помощь. Без дополнительных "взносов" в несколько тысяч долларов на операцию.



Что бы там не говорили наши популисты, как бы не набрасывались на отважную Ульяну Супрун, медицинская реформа - единственный выход из ситуации. Цивилизованные страны этот путь уже прошли, и у нас нет другого выбора.