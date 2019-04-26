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Россия и "ЛНР" умалчивали трагедию - страшный взрыв на шахте в Юрьевке убил десятки горняков

26.04.2019 07:29
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Россия и "ЛНР" умалчивали трагедию - страшный взрыв на шахте в Юрьевке убил десятки горняков

Пропагандисты РФ и террористических "Л/ДНР" тщательно умалчивали информацию о взрыве на шахте "Схидкарбон" в оккупированной Юрьевке.

Там погибли десятки горняков. Информации о ЧП все еще очень мало, передает "Диалог.UA".

Утром 25 апреля в оккупированном террористами "ЛНР" поселке Юрьевка прогремел взрыв. Авария случилась на шахте "Схидкарбон", которую оккупационные власти запустили в 2018 году после 4 лет простоя. Только вечером информация о произошедшем начала просачиваться в Сеть. Одним из первых о ЧП сообщило российское пропагандистское госагентство ТАСС. Оно уже после 21:00 отчиталось об отправке на оккупированный Донбасс отряда МЧС для помощи террористам.



Теги: Россия, Донбасс, СМИ, шахта, взрыв, МЧС, гибель, Юрьевка, ЧП, ЛНР, горняки
 
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