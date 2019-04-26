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Россия устроила испытательный полигон на Донбассе
Модернизированная система образца 2019 года способна ослепить противника на расстоянии до 7,5 км, а в некоторых режимах и вовсе уничтожить зрение. Стоит отметить, что излучение станции в видимом и инфракрасном спектре в сочетании с высокочастотной модуляцией яркости позволяет не только глушить работу приборов ночного видения, лазерных дальномеров инфракрасного диапазона и систем наведения противотанковых управляемых ракет на дальности до 5 км, но и ослеплять бойцов.
Согласно официальному заключению мониторинговой миссии ОБСЕ РФ не первый раз тестирует запрещенное оружие на востоке Украины:
Только с начала 2019 года от работы этого комплекса пострадало больше 10 военнослужащих ВСУ, преимущественно – снайперы. Наблюдая действия противника через оптические приборы, они попали под действия «Филина». В результате чего большинство из них потеряли зрения на 80%. Это обусловлено серьезными травмами сетчатки глаза, полученными от яркой вспышки, которая иногда сопровождается галлюциногенными эффектами.
Зафиксировать работу станции, а тем более определить ее координаты очень сложно, так как некоторые образцы можно установить на технику, сделав ее мобильной.
Первый раз образцы старой модификации были зафиксированы еще 2 декабря 2018 года под Станицей-Луганской, тогда под действие светового луча попал беспилотник ОБСЕ, который перед своим падением успел заснять работу станции.
Второй раз аналогичный случай наблюдался 1 октября в районе Марьинки Донецкой области. Тогда в результате наблюдения через буссоль ожог сетчатки глаза получил украинский пограничник, который почти полностью потерял зрение.
Абсолютно очевидно, что испытание Россией такого рода вооружения на Донбассе нарушает правила ведения войны в том числе и «IV Протокол Конвенции о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие» и является не только негуманными, но и поистине жестокими.
Источник: news.dn.ua
Теги: Россия, Донбасс, зрение, травмы, снайпер, ОБСЕ, ВСУ, военная техника
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