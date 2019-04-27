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Трамп заявил о выходе США из международного договора о торговле оружием
Президент США Дональд Трамп заявил о выходе Соединенных Штатов из Международного договора о торговле оружием, который регулирует его оборот между странами. Об этом сообщает Reuters.
Так, выступая перед членами Национальной стрелковой ассоциации США в Индианаполисе, Трамп заявил, что «отзывает свою подпись» под договором. По его словам, в ближайшее время Организация Объединенных Наций получит официальное уведомление о выходе.
Данный договор действует с 24 декабря 2014 года и ратифицирован 83 государствами, в том числе Японией, Аргентиной, Мексикой, Австралией, Австрией, Бельгией, Германией, Швецией и другими. США договор подписали, однако, не ратифицировали.
Отмечается, что текст договора большинством голосов на Генассамблее ООН в 2013 году. Этот проект поддержали 154 из 193 государств-членов ООН.
Как известно, договор призван регулировать международную торговлю обычными вооружениями, начиная от стрелкового оружия и заканчивая танками, самолетами и кораблями.
Источник : https://donpress.com
Теги: США, Донбасс, торговля, оружие, договор
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