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В Узбекистане запретили георгиевские ленточки
Соответствующее распоряжение издал премьер-министр республики Абдулла Арипов, сообщает портал Xabar.uz.
Во время селекторного совещания, посвященного празднованию, он раскритиковал распространение георгиевских лент и распорядился вместо них изготовить и раздать 100 тыс. лент в цветах флага Узбекистана. Кроме того, он поручил организовать в сети Facebook акцию, во время которой пользователи будут публиковать изображения узбекского флага. К акции, по мнению Арипова, должны присоединиться певцы, спортсмены, актеры, юмористы.
"Это мероприятие неофициальное, поэтому оно должно искренне объединить людей", - отметил Арипов.
Следует отметить, что против георгиевских лент давно выступают узбекские националисты. В частности, в 2016 году историки Анвар Назиров и Шухрат Барлас заявили:
"Во время колонизации нашей родины царской Россией много генералов и офицеров были награждены орденом и лентой Святого Георгия, основанных Екатериной II в 1769 году. На медалях, созданных специально для генералов и офицеров армии колонизаторов, были вписаны названия наших городов, захваченных путем истребления местного населения и к этим медалям были прикреплены ленты ордена Святого Георгия ".
Вместе с тем, в начале апреля в Узбекистане власти одобрили проведение акции "Бессмертный полк" в Ташкенте, согласовав маршрут от мемориального комплекса "Братские могилы" до площади Мустакиллик (символичность маршрута в том, что Мустакиллик - это независимость по-узбекски). Ранее проведение "Бессмертного полка" в Ташкенте руководство города пыталось запретить.
- В Украине использование российского пропагандистского символа "георгиевская ленточка" не разрешено.
- Саму же идею с уличной акцией "Бессмертный полк", по словам Александра Лукашенко, Россия "содрала" в Беларуси .
- Источник : https://ru.espreso.tv
Теги: Донбасс, Узбекиcтан, запрет, георгиевская лента
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