Пьяный зритель запустил в Трампа смартфоном во время выступления

28.04.2019 08:30

В Дональда Трампа запустили смартфоном. Инцидент произошел во время выступления президента США перед членами Национальной стрелковой ассоциации США в Индиане. Видео происшествия опубликовано в Twitter.

На кадрах видно, как во время движения президента США к трибуне для выступления из зала вылетает смартфон. Бросок вышел неточным, что могло бы показаться странным, ввиду того, что в зале присутствовали любители метких попаданий. Возможно, это объясняется тем, что бросавший, как оказалось позже был пьян.

Злоумышленника задержали и препроводили в полицейский участок. Причину своего поведения бросавший объяснить не смог.

В настоящее время проводится расследование инцидента.

Надо сказать, что на Дональда Трампа произошедшее не произвело никакого впечатления. По крайней мере, президент США ни на секунду не потерял самообладания.

Национальная стрелковая ассоциация США — объединение, в которое входят сторонники прав граждан на хранение и ношение огнестрельного оружия.

Ассоциация действует с 1871 года и в настоящее время она — старейшая организация в сфере гражданских прав. В настоящее время организация насчитывает пять миллионов членов. По мнению многих политологов, ассоциация обладает возможностью напрямую лоббировать принятие некоторых законодательных инициатив или выступать против них.

Источник: https://antikor.com.ua