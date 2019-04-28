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Тела женщин и детей нашли в колодце: страну всколыхнуло жуткое массовое убийство
В Орджоникидзевском районе города Уфа (Россия) в колодце на территории частного дачного участка были найдены тела пяти членов семьи.
Как информирует пресс-служба МВД РФ по Республике Башкортостан, речь идет о двух женщинах и трех детях, которые считались пропавшими без вести с декабря 2018 года, пишет from-ua.
При этом знакомые обратились в полицию с заявлением о пропаже 39-летней женщины, ее сыновей двух и шести лет, 20-летней дочери и годовалого внука только в апреле того года. Все они проживали в одной квартире вместе с детьми.
Собеседник агентства отметил, что у пропавших не было близких родственников, которые могли бы обеспокоиться их внезапным исчезновением.
"Поиски семьи начались только после обращения жительницы Уфы, которая потеряла подругу и ее малыша", – пояснил он.
Теги: Донбасс, Уфа, дети, убийство, колодец, женщины
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