Тела женщин и детей нашли в колодце: страну всколыхнуло жуткое массовое убийство

28.04.2019 15:13

В Орджоникидзевском районе города Уфа (Россия) в колодце на территории частного дачного участка были найдены тела пяти членов семьи.

Как информирует пресс-служба МВД РФ по Республике Башкортостан, речь идет о двух женщинах и трех детях, которые считались пропавшими без вести с декабря 2018 года, пишет from-ua.

При этом знакомые обратились в полицию с заявлением о пропаже 39-летней женщины, ее сыновей двух и шести лет, 20-летней дочери и годовалого внука только в апреле того года. Все они проживали в одной квартире вместе с детьми.

Собеседник агентства отметил, что у пропавших не было близких родственников, которые могли бы обеспокоиться их внезапным исчезновением.

"Поиски семьи начались только после обращения жительницы Уфы, которая потеряла подругу и ее малыша", – пояснил он.