В ЄС припинили випускати купюри в 500 євро

28.04.2019 10:15

27 квітня, нові банкноти в 500 євро більше не будуть випускатися.

Таке рішення прийняли для запобігання операціям із відмивання грошей.

Про це повідомляє «Кореспондент». Рішення про поступове виведення банкнот із обігу Європейський центробанк прийняв ще 2016-го, і в січні цього року центробанки більшості країн єврозони (17 із 19) припинили їхній випуск.

При цьому центробанки Німеччини й Австрії за спеціальним дозволом продовжували друкувати такі банкноти аж до 26 квітня. Відтепер нові банкноти в 500 євро випускатися не будуть. Член правління Німецького федерального банку Йоганес Беєрман також підтвердив припинення випуску найбільших банкнот у євро. Зараз на банкноти номіналом у 500 євро припадають 2,3 % від усіх у європейській валюті, що перебувають в обігу.

Їхній випуск вирішили припинити через те, що банкноти саме такого високого номіналу найчастіше використовують в операціях, пов’язаних із відмиванням грошей, ухилянням від сплати податків і фінансуванням тероризму. Банкноти в 500 євро можна легко і непомітно перевозити. Мільйон євро в них важить 2,2 кг. Така ж сума в банкнотах по 100 доларів — найвищий номінал валюти США — важить ушестеро більше. Раніше повідомлялося, що європейський центральний банк готується до випуску нових банкнот номіналом 100 і 200 євро.

Источник: https://antikor.com.ua