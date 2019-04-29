- Археологи обнаружили уникальную гробницу с магическими посланиями09:45
- Впервые в истории Казахстана кандидатом в президенты хочет стать женщина09:32
- Путин подложил кактус Зеленскому: подмечен показательный нюанс07:46
- "Над Путиным смеются и он никогда этого не простит, война неизбежна", - эксперты об ответе Зеленского17:54
- Сначала будет Суд: Зеленский жестко поставил на место Путина15:44
- Тела женщин и детей нашли в колодце: страну всколыхнуло жуткое массовое убийство15:13
- "Мы прекрасно знаем, что российский паспорт дает на самом деле". Зеленский едко ответил Путину13:30
- В ЄС припинили випускати купюри в 500 євро10:15
- Зеленский жестко прошелся по Путину за идею с российскими паспортами: «Сначала будет Суд»09:15
- Пьяный зритель запустил в Трампа смартфоном во время выступления08:30
Археологи обнаружили уникальную гробницу с магическими посланиями
На днях археологи показали общественности весь свой фронт работ
Археологи обнаружили древнюю гробницу с "новым" интерьером и сразу же принялись за ее изучения. Специалисты удивились, когда увидели состояние настенных изображений, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Знай
Об этом стало известно благодаря сообщениям европейских научных изданий.
В некрополе Мемфиса у Саккара, к югу от Каира произошло это чудесное открытие. И буквально на днях археологи показали общественности весь свой фронт работ. Ученые полагают, что гробница принадлежала вельможе Хуви, которого захоронили неподалеку от Джедкара Исеси, одного из фараонов Пятой династии.
Близкое расположение захоронений вкупе с изображениями на стенах намекают на связь Хуви с фараоном. Помимо изумительно сохранившихся фресок в гробнице нашли мумию самого Хуви и его канопы - сосуды, в которые помещали внутренние органы усопшего.
Стоит напомнить, что геофизик из Гарвардского университета Роджер Фу и его коллеги рассказали о любопытной особенности древних скульптур. Как уверяют исследователи, люди, которые 2000 лет назад проживали на берегу Тихого океана, на территории современной Гватемалы, соорудили массивные скульптуры человеческих фигур с намагниченными лбами, щеками и пупками. Об этом сообщает Nake Science.
Теги: Донбасс, Египет, археология, гробница
- Археологи обнаружили уникальный артефакт эпохи Древнего царства
- В ЕГИПТЕ АРХЕОЛОГИ ОБНАРУЖИЛИ ГРОБНИЦУ ВОЗРАСТОМ 3,5 ТЫС. ЛЕТ
- Межсезонье: один гол на два матча
- Украина станет воздушным военным "щитом" для Египта: Киев и Каир пришли к исторической договоренности
- На Донетчине нашли фрагмент бивня мамонта (ФОТО)
- В Британии назвали имя организатора катастрофы российского лайнера в Египте
- Стала известна реакция главарей "народных республик" Донбасса на заявление Зеленского по обмену пленными 08:15
- Впервые за несколько лет в Донецк передали Благодатный огонь07:21
- Благодатный огонь был доставлен на неконтролируемый Донбасс22:29
- «Бесплатный чай и куличи»: жители Донецка отметили Пасху 22:08
- Армия РФ под оккупированный Луганск стянула крупную партию запрещенной техники21:50
- Жители Донетчины задыхаются от трупного запаха 21:31
- Знаковое фото из Донецка шокировало соцсети: "R.I.P, ничего хорошего больше здесь не будет"21:09
- Найдено фото «премьера ДНР», который скрывает свое лицо20:43
- Наемник из России по кличке "Палестинец" рассказал, как боевики ДНР грабили инкассаторов. ВИДЕО20:17
- Стало известно, как главари ОРДЛО Пасху отмечали19:48
- Археологи обнаружили уникальную гробницу с магическими посланиями09:45
- Впервые в истории Казахстана кандидатом в президенты хочет стать женщина09:32
- На баланс ВСУ поступит новейшая, сверхмощная боевая бронированная техника09:15
- Супрун рассказала, что делать в случае ранения использованным шприцом09:00
- Пенсии сильно сократят : украинцев ожидает печальное нововведение08:46
- «Дощ, вітер та зниження температури!» Синоптик уточнила прогноз погоди на 29 квітня08:30
- Стала известна реакция главарей "народных республик" Донбасса на заявление Зеленского по обмену пленными 08:15
- Сколько пасхального кулича можно сесть без вреда для здоровья08:00
- Путин подложил кактус Зеленскому: подмечен показательный нюанс07:46
- Впервые за несколько лет в Донецк передали Благодатный огонь07:21
- Супрун рассказала, что делать в случае ранения использованным шприцом09:00
- Сколько пасхального кулича можно сесть без вреда для здоровья08:00
- «Это станет концом России»: путинский пропагандист предупредил Кремль о катастрофе из-за раздачи паспортов жителям Украины18:48
- Этим четырем знакам Зодиака не рекомендуется вступать в брак18:14
- За линию разграничения: Почему каждый пятый переселенец вернулся домой17:35
- 3 секрета женщин, которых мужчины носят на руках 17:15
- Названы продукты, помогающие избежать переедания16:49
- Пророчество Майя о конце света уже сбылось15:27
- На противоположных берегах: две абсолютно разные стороны каждого знака Зодиака10:45
- Чем полезны тыквенные семечки, и кому их нужно есть обязательно10:04
- Тела женщин и детей нашли в колодце: страну всколыхнуло жуткое массовое убийство
- "Над Путиным смеются и он никогда этого не простит, война неизбежна", - эксперты об ответе Зеленского
- Этим четырем знакам Зодиака не рекомендуется вступать в брак
- Гиркин сделал важное заявление по ситуации с выдачей паспортов РФ жителям ОРДЛО. ВИДЕО
- «Вымаливал прощение»: Зеленский чуть не потерял жену
- Команда Зеленского послала Путину сигнал по Донбассу
- Для кого май станет самым щедрым месяцем 2019 года – астрологи раскрывают тайны
- В «ДНР» отменен комендантский час
- Рада ответит за измену: у Зеленского придумали мощное наказание
- В Украине нереально упал курс доллара: что будет дальше