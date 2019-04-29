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Россия разрешила транзит запретных украинских товаров в страны Азии

29.04.2019 18:30
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Власти РФ прорабатывает поправки в законодательство, касающееся транзита подсанкционных украинских товаров через Россию на территорию стран Азии. Об этом рассказал журналистам первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько, передает ТАСС.

«По итогам рассмотрения обращений казахстанской и киргизской сторон разрешены транзитные перевозки из Украины приоритетного для партнеров перечня промышленных товаров», — сказал он.

Приходько подчеркнул, что необходимым условием является соблюдение порядка осуществления таких перевозок, установленного указом президента РФ от 1 января 2016 года.

«Указ действует до 1 июля 2019 года. В правительстве РФ прорабатывается вопрос внесения изменений в другие действующие законодательные нормы, касающиеся ввоза в Россию и транзита грузов с территории Украины в Казахстан и Киргизию при соблюдении правил навигационного пломбирования и учета», — добавил Приходько.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Россия, Донбасс, Азия, транзит, товар
 
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