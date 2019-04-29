Ученые научились формировать костную ткань из жира человека

29.04.2019 19:00

В Израиле научились превращать жир в костную ткань



Израильские ученые первыми в мире успешно применили метод, который многие уже назвали революцией в ортопедии. Они научились формировать костную ткань пациента из его собственного жира. Метод уже прошел испытания и в ближайшее время может получить самое широкое распространение, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Главное



На этот раз профессор Розен волновался больше обычного. Пациент попал в аварию. На сломанную голень поставили штифт, закрепили винтами. Но в кости образовалась большая 5-сантиметровая дыра. В таких случаях у больного берут кость из тазобедренного сустава, измельчают и внедряют в пораженный участок. Это болезненно, трудоемко, долго заживает, грозя вовсе не прижиться. Но на этот раз решили воспользоваться совершенно новым методом.



«Это настоящая революция в ортопедии. Мы взяли из живота пациента жировую ткань, за две недели в биореакторе превратили ее в костные клетки и внедрили в травмированный участок», - рассказывает Нимрод Розен, профессор, заведующий отделением ортопедии госпиталя «Ха-Эмек».



Сначала экспериментировали на мышах. Выращенная из жира кость не отторгалась организмом, прорастала сосудами и очень быстро приживалась. Первыми эту уникальную технологию опробовали на людях челюстно-лицевые хирурги. Ведь при травме или патологии костей черепа очень сложно найти донорскую ткань.



«Произошла революция! Теперь мы берем у пациента жир, превращаем в костную ткань и вводим в пораженный участок. И уже через несколько часов в этой внедренной биологической кости начинают прорастать сосуды. Операции были успешны в 100% случаев», - говорит челюстно-лицевой хирург Эфраим Цур.



Этим неожиданным методом Сергею всего за несколько месяцев восстановили разрушившуюся челюсть - по сути вернули к полноценной человеческой жизни.



«Ни разу не было ни температуры, ни воспаления, ни болей - ничего», - радуется Сергей Полуй.



Важно, что созданную из жира костную ткань получают в виде желе. Возможности открываются фантастические. За результатами израильских исследований внимательно следят российские специалисты.



Это фантастическая новость и для пациентов, для которых становится жизненно важным, садясь на диету или отправляясь в спортзал, оставить себе хоть немножко жирка - на экстренный случай.