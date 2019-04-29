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Впервые в истории Казахстана кандидатом в президенты хочет стать женщина
29.04.2019 09:32
В Казахстане, впервые в истории на пост президента баллотируется женщина. Об этом сообщает NUR.KZ.
В Казахстане, 28 апреля, девять человек изъявили желание занять пост главы государства.
«Одним из самых неожиданных кандидатов стала Дания Еспаева, которая примет участие в выборах от партии Ак Жол», — говорится в сообщении.
Документы в ЦИК Казахстана подали девять претендентов от республиканских объединений, в том числе четырех политических партий. Среди них и Касым-Жомарт Токаев, нынешний президент Казахстана и представитель республиканского общественного движения писатель Садыбек Тугел.
Внеочередные выборы президента Казахстана назначены на 9 июня.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Казахстан, женщина, выборы президента
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