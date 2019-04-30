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Оказывается, не все луганчане хотят получить «российский паспорт»
В последние дни тема «раздачи российских паспортов» стала самой обсуждаемой не только на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Однако, как выяснилось, не все жители временно оккупированных территорий стремятся получить «российский паспорт».
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Оказывается, во временно оккупированном Луганске население разделилось на тех, кто хочет получить «российский паспорт» и тех, кто этого не хочет и не собирается получать «российский паспорт».
Как выяснилось, получить паспорта хотят пророссийски настроенная молодежь, которую заверяют, что в РФ их ждет «райская жизнь», граждане более старшего возраста, ещё не разуверившиеся в идеях «русского мира», а также те, кто по указанию из РФ должен получить «паспорта» автоматически – «силовики, госслужащие и военнослужащие».
Однако, многие луганчане отказываются получать «российские паспорта». Прежде всего, это пенсионеры, которые получают пенсию на территории Украины и не хотят рисковать дальнейшим получением. Затем луганчане, которых ничего не связывает с РФ – они не имеют там ни родственных, ни деловых связей. Кроме того, есть люди понимающие, что оккупанты стремятся сделать всё, чтобы окончательно оторвать население от Украины.
Теги: Россия, Донбасс, пенсионер, Луганская область, паспорт, молодежь, РФ
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