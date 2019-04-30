Сеть удивило новые кадры Керченского моста в Крым: у Москвы не получилось скрыть крупную проблему. ВИДЕО

30.04.2019 17:22

Социальные сети активно комментируют ситуацию с отсутствием потока туристов в оккупированный Крым: пользователи считают, что в новый туристический сезон количество отдыхающих будет еще хуже, чем в прошлом году.

В Интернете опубликовано видео пустующего Крымского моста, которое опубликовал один из пользователей. На нем видно практически полное отсутствие трафика в обе стороны, передает dialog.ua.

Социальные сети активно комментируют видео.

"Прекрасный мост! Не правла ли? Уверен, каждому жителю этой прекрасной страны "скинуться" на этот замечательный мост по каких-то ~1300 рублей было не то что не жалко, а даже приятно. Всем же остальным - обтекать и скрипеть зубами, так как ни в одной из ваших такого не будет!"

Они все в Турции.

"Ого! Очередь непропихуемая! Значит нужно еще один мост строить, одним не обойтись", - пишут люди.