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Сеть удивило новые кадры Керченского моста в Крым: у Москвы не получилось скрыть крупную проблему. ВИДЕО
Социальные сети активно комментируют ситуацию с отсутствием потока туристов в оккупированный Крым: пользователи считают, что в новый туристический сезон количество отдыхающих будет еще хуже, чем в прошлом году.
В Интернете опубликовано видео пустующего Крымского моста, которое опубликовал один из пользователей. На нем видно практически полное отсутствие трафика в обе стороны, передает dialog.ua.
Социальные сети активно комментируют видео.
"Прекрасный мост! Не правла ли? Уверен, каждому жителю этой прекрасной страны "скинуться" на этот замечательный мост по каких-то ~1300 рублей было не то что не жалко, а даже приятно. Всем же остальным - обтекать и скрипеть зубами, так как ни в одной из ваших такого не будет!"
Они все в Турции.
"Ого! Очередь непропихуемая! Значит нужно еще один мост строить, одним не обойтись", - пишут люди.
Теги: Россия, Донбасс, Крым, Керчь, трафик, мост, сезон, туристы, соцсети
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