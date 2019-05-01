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Хозяином шахты в "ЛНР", где погибли 17 человек, оказался доктор, разворовывавший российскую гуманитарку, – Казанский
Только спустя некоторое время после трагедии на шахте "Схидкарбон", всколыхнувшей всю Украину, стали известны неприглядные факты биографии одного из совладельцев. Этот человек уже оказывался в эпицентре скандала.
Совладельцем предприятия на оккупированной территории Луганщины, где 25 апреля из-за серии взрывов метана погибли 17 горняков, оказался Олег Вольман – главный врач Луганской клинической больницы. Еще несколько лет назад "правоохранители" самопровозглашенной республики поймали его на крупной кражи гуманитарной помощи и "прославили" по местному телевидению, сообщает "Диалог.UA" со ссылкой на "Восточный вариант".
По данным издания, Вольман прятал гуманитарную помощь на тайных складах, а после разоблачения имитировал инсульт, надеясь уйти от уголовной ответственности. Как бы там ни было, скандал удалось замять. Он снова, как ни в чем ни бывало, работает главврачем, хотя старые сюжеты об изъятии награбленных Вольманом лекарств по-прежнему доступны в открытых источниках. Награбленные средства он с выгодой для себя вложил в угольный бизнес.
"Никакого наказания за гибель шахтеров Вольман, конечно же, не понесет. Несмотря на то, что люди работали в диких условиях, без соблюдения техники безопасности и датчиков метана, за трагедию никто не ответит. Как обычно бывает в таких случаях, свалят всю вину на покойников и расскажут, что кто-то курил в забое", - пишет украинский журналист Денис Казанский на своей странице в facebook. Как сообщалось ранее, к спасательным работам на шахте "Схидкарбон" власти "ЛНР" приступили только спустя сутки после трагедии. На помощь позвали горноспасателей из России, поскольку собственные станции, которые до войны занимались эвакуацией пострадавших и ликвидацией аварий, давно разграблены и уничтожены.
Теги: Россия, Донбасс, врачи, шахта, трагедия, спасатели, кража, больница, ЛНР
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