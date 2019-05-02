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​Мощная группировка НАТО из 7 кораблей вошла в Балтийское море - Кремль насторожился

02.05.2019 12:00
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&#8203;Мощная группировка НАТО из 7 кораблей вошла в Балтийское море - Кремль насторожился

В Балтийское море 1 мая вошла крупная группировка НАТО. 7 военных кораблей заставили Москву нервничать.

Об активности НАТО в Балтийском море рассказал "Диалог.UA" со ссылкой на "Российский Диалог". В ночь на среду, 1 мая, в акватории Балтийского моря появились аж 7 боевых кораблей стран-членов Североатлантического альянса. Речь о Первой постоянной противоминной группе во главе с датским многоцелевым фрегатом Thetis. Вошли в нее также минные тральщики Великобритании, Норвегии, Дании, Бельгии и Нидерландов. 

Группировка зашла в Балтийское море через пролив Эрсуни.

Сейчас она находится на юго-западе акватории недалеко от границ Швеции и Дании. Важно отметить, что последние несколько недель в Балтийском море находится Первая военно-морская группа НАТО, которая  зашла туда еще 18 апреля. Возглавил эту группу эсминец ВМС США "Грейвли", оснащенный крылатыми ракетами "Томагавк".

В ней также находятся корабли Великобритании, Испании, Турции, Германии и Польши. Новость вызвала серьезные волнения в Кремле. Об активности НАТО в Балтийском море пишут российские пропагандисты, а Минобороны РФ обещает тщательно следить за кораблями НАТО и их действиями. Более того, россияне перевели в режим повышенной готовности корабельные ударные группы, береговые ракетные комплексы "Бастион" и "Бал" и даже авиацию.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, НАТО, Балтийское море, Кремль
 
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