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Путин подписал закон о «суверенном интернете» в России
02.05.2019 07:45
Президент России Владимир Путин подписал закон о «суверенном интернете» в РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации в РФ и вступает в силу с 1 ноября 2019 года.
Данный закон предполагает создание инфраструктуры, способной обеспечить бесперебойную работу российских интернет-ресурсов, если их отключат от зарубежных сервисов.
В связи с этим, операторы связи в России обязаны установить на свои сети специальное оборудование, с помощью которого Роскомнадзор в случае угрозы сможет управлять маршрутами интернет-трафика. Отмечается, что это оборудование будет фильтровать трафик, блокируя доступ к запрещенным в России сайтам.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, закон, Путин, Интернет
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