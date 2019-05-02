Стадо диких кабанов раскопало сотни старинных монет

02.05.2019 12:38

На площади в два квадратных метра археологи обнаружили более 1600 серебряных венгерских динариев.



Неподалеку от словацкой деревни Ликавка стадо диких кабанов раскопало сотни старинных монет. Сокровища увидела семейная пара, которая сразу вызвала археологов.



Отмечается, что клад нашли "добросовестные свиньи", которые не уничтожили монеты своими копытами, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.



Благодаря "ответственному подходу" со стороны свиней, у словацких археологов была крайне редкая возможность выкопать клад монет на месте. Обычно ученые видят клады только тогда, когда люди приходят в офис с добычей. На площади в два квадратных метра археологи обнаружили более 1600 серебряных венгерских динариев.



В мелкой яме было крошечное глиняное дно от кувшина с монетами. Рядом стояла металлическая крышка. Сокровище было покрыто тонким слоем почвы. Можно предположить, что человек, который закапывал монеты, спешил. Клад находился недалеко от исторической торговой дороги.



Исследователи полагают, что монеты были спрятаны около 1527 года, в год, когда между Фердинандом Габсбургским и Иоанном Заполя, воеводой Трансильвании, разразился династический конфликт. Иоанн был коронован королем одной фракцией дворян, Фердинанд - другой. Пока Иоанн был занят борьбой с крестьянским восстанием, Фердинанд вторгся в Венгрию. В сентябре 1527 года войска Фердинанда, в основном немецкие и австрийские наемники, с несколькими тысячами союзных венгерских войск, победили венгерскую армию Иоанна. Фердинанд был коронован королем Венгрии 3 ноября 1527 года, но битвы продолжались.



Монеты все еще подсчитываются и очищаются. Как только они будут тщательно задокументированы, клад будет выставлен в музее в Ружомбероке. Что касается людей - кладоискателей, они получат свою награду. Денежная стоимость монет будет определяться экспертами, и поскольку анонимная семейная пара действовала в полном соответствии с законами Словакии о культурном наследии, они получили право на вознаграждение в размере 100 % от рыночной стоимости.



"Я надеюсь, что они купят кабанам желуди или что-то еще на эти деньги", - добавляет автор The History Blog.