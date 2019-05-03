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Появилось фото крестного хода "туристов" в оккупированном Крыму
03.05.2019 17:10
Социальные сети активно обсуждают новую фотографию из оккупированного Крыма, где так называемые "зеленые человечки" прошли "крестным ходам" по Нижегородскому району полуострова.
На снимке, опубликованном пользователем RoksolanaToday&Крым25% в Twitter, видно, как люди в военной форме несут церковные хоругви на территории оккупированного полуострова, передает apostrophe.ua.
"Крестный ход в Нижнегорском районе. Такие нынче туристы у нас ходят", - говорится в подписи к публикации.
Теги: Донбасс, Крым, фото, крестный ход, туристы, соцсети
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