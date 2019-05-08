Названо самое странное предсказание Ванги

08.05.2019 11:00

Провидица утверждала, что люди будут стареть за несколько секунд.



Пожалуй, о Ванге и её способностях слышал каждый. При жизни болгарская ясновидящая рассказала много удивительных фактов, которые либо уже произошли, либо их реализация только приближается, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.



Миллионы людей верили в дар женщины, хотя находились и скептики, которые обвиняли Вангу в связях со спецслужбами.



Некоторые пророчества оказались настолько удивительными, что поверить в них достаточно сложно. Так, в 2088 году распространится болезнь, из-за которой люди будут стареть за несколько секунд. К счастью, ученые смогут победить недуг.



Ванга не сообщила, откуда вообще придет заболевание и что станет причиной его появления. Не исключено, что вирус окажется искусственно созданным. Тогда, покинув пробирку, он захватит весь мир. Сегодня, когда налажена транспортная связь между континентами, для вирусов нет преград.



Экспертам, скорее всего, потребуются годы для разработки эффективного лекарства. За это время успеет пострадать множество людей.