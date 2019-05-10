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В Москве погиб журналист Сергей Доренко

10.05.2019 09:00
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В Москве погиб журналист Сергей Доренко

Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко умер после падения с мотоцикла в возрасте 59 лет, передает УНН.
"Доренко ехал на мотоцикле по центру города (Москвы - ред.), ему стало плохо с сердцем. Он упал с мотоцикла. Прохожие вызвали скорую, но врачи спасти его не смогли", - сообщил источник российского информационного агентства ТАСС.
Напомним, Сергей Доренко родился 18 октября 1959 года в Керчи. С октября 1996 по сентябрь 2000 года был ведущим информационных программ "Время" и "Авторская программа Сергея Доренко" на канале ОРТ.



Теги: мотоцикл, гибель, Сергей Доренко
 
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