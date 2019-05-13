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Ученый определил дату конца света: «план разрушения написан в Библии», уже скоро
Известный американский исследователь Дэвид Монтенье вычеслил, что конец света придет не ранее 21 декабря 2019 года
Ученый утверждает, что под влиянием ближайших планет к нашей планете, начнутся природные аномалии и разрушения. Из-за этого придут в упадок крупнейшие мегаполисы мира.
Монтенье уверен, что весь план разрушения уже написан в Библии, старинных текстах Индии и Египта.
И конечно, в новых апокалиптических прогнозах не обошлось без загадочной планеты Нибиру. Монтенье заявил, что его прогноз взаимосвязан с таинственной планетой Х.
Другие ученые также считают, что нашей планете грозит большая опасность – Землю ждет страшная катастрофа.
По их словам, виновники Апокалипсиса сейчас на бешеной скорости мчатся к Голубой планете.
Это два небесных тела, которые в данный момент преодолевают Млечный путь. По словам ученых, если космические объекты не изменят траекторию своего движения, то Землю ждет роковое столкновение.
Специалисты называют серьезную причину, из-за которой об опасности узнали почти что в последний момент.
Дело в том, что планеты не излучают свет, и поэтому их было очень трудно обнаружить. А узнали об их существовании и о том, что они приближаются к Земле, совершенно случайно.
Одна из планет-убийц заслонила свет далекой галактики, за которой по счастливой случайности как раз наблюдали эксперты. Просчитав скорость объектов и их траекторию, ученые начали внимательно отслеживать полет этих комет.
Специалистам даже удалось просчитать размер небесных тел. Так, одна примерно таких же параметров, как и Земля, а ее спутница напоминает размерами Юпитер.
Ученые еще раз подчеркивают, что оба космических объекта действительно опасны для Земли и землян. Пока они не меняют траектории и если приблизятся ближе, то произойдет роковое столкновение.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, Библия, конец света
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