По Керченскому мосту ударили молнии: опубликовано впечатляющее фото

14.05.2019 13:09

По Керченскому мосту, соединяющему аннексированый Крым с Россией, ударили две молнии.

Фото, сделанное во время сильной грозы, опубликовало местное издание Kerchinfo, передает apostrophe.ua.

На снимке удалось запечатлеть удары сразу двух молний на мосту по обе стороны дорожного полотна.

Отмечается, что мосту через Керченский пролив удары молний не нанесли никаких повреждений.