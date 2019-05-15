Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

«Это печально»: Путин заявил о готовности к гибкому поведению с Европой

15.05.2019 19:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Это печально»: Путин заявил о готовности к гибкому поведению с Европой

Президент России Владимир Путин заявил о готовности к компромиссам с Европой из-за антироссийских санкций. Об этом сообщают в Telegram-канале «RT на русском».

Так, после встречи с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом российский лидер отметил:

«Мы готовы к гибкому поведению, мы готовы на компромиссы, мы готовы искать решения любых сложных вопросов и проблем, только не за счет наших фундаментальных национальных интересов».

Кроме того, Путин рассказал о ситуации с магистральным газопроводом «Северный поток — 2». Он уточнил:

«Мы готовы к тому, чтобы осуществлять этот проект, идти до конца. Мне кажется, что мы его доведем до логического завершения. С турками легче работать, чем с европейцами. Вот Эрдоган решил — и сделал. А здесь нужно 27 стран, чтобы договориться. Годами жуем жвачку, и ничего не происходит — это печально».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Путин, Европа, отношения
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх