«Это печально»: Путин заявил о готовности к гибкому поведению с Европой

15.05.2019 19:30

Президент России Владимир Путин заявил о готовности к компромиссам с Европой из-за антироссийских санкций. Об этом сообщают в Telegram-канале «RT на русском».

Так, после встречи с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом российский лидер отметил:

«Мы готовы к гибкому поведению, мы готовы на компромиссы, мы готовы искать решения любых сложных вопросов и проблем, только не за счет наших фундаментальных национальных интересов».

Кроме того, Путин рассказал о ситуации с магистральным газопроводом «Северный поток — 2». Он уточнил:

«Мы готовы к тому, чтобы осуществлять этот проект, идти до конца. Мне кажется, что мы его доведем до логического завершения. С турками легче работать, чем с европейцами. Вот Эрдоган решил — и сделал. А здесь нужно 27 стран, чтобы договориться. Годами жуем жвачку, и ничего не происходит — это печально».

Источник: https://donpress.com