Сергею Лазареву уже ничего не "светит" на "Евровидении-2019"

15.05.2019 10:46

Накануне масштабного вокального конкурса у участника из России начались серьезные проблемы со здоровьем.

По словам российского певца Сергея Лазарева, который в этом году представляет свою страну на "Евровидении", за два дня до старта конкурса его подвело здоровье, передает "Диалог.UA" со ссылкой на "Российский Диалог". Артист рассказал, что он берег свое горло как мог, носил шарф, однако его все равно продуло где-то под кондиционером.

При этом он с трудом поворачивается всем телом и радуется, что его номер не требует активных движений.

Лазарев ходит на массажи и надеется, что ему будет лучше. Однако во вторник утром артист не смог оторвать голову от подушки из-за защемления.

Певец обратился к медикам, которые провели ему сеанс иглоукалывания и пообещали, что к моменту его выхода на сцену он придет в норму.

Отметим, что рейтинг российского участника резко обвалился и Лазарев перекочевал со второго места на четвертую позицию.



Источник: www.dialog.ua