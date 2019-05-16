«Северный поток-2»: Меркель сделала шокирующее заявление

16.05.2019 12:30

Европейская комиссия при всем своем желании уже не сможет никаким образом заблокировать строительство российского газопровода "Северный поток-2", заявила канцлер Германии Ангела Меркель в среду, 15 мая, передает ЗН со ссылкой на Deutsche Welle.

"Проект практически полностью утвержден", – пояснила она.

Меркель отозвалась о новой газовой директиве Евросоюза в том ключе, что хотя она и заключает в себе возможности опротестовать осуществление проекта "Северный поток-2", однако остановить его сооружение она не в состоянии. По-настоящему ключевым моментом при строительстве газопровода по дну Балтийского моря, по мнению канцлера, является украинский вопрос.

"Украина должна оставаться транзитной страной, несмотря на "Северный поток", – подчеркнула Меркель, отметив, что обсудит этот вопрос с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским после его инаугурации.

Источник: https://from-ua.com