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В Китае разработан клей для быстрого заживления ран на внутренних органах
Ученые напомнили, что неконтролируемое кровотечение является основной причиной смерти пациентов на хирургическом столе.
Клейкий биогель, разработанный в Китае, оценен как самое быстрое средство для остановки кровотечения и заживления ран на внутренних органах. Им можно заклеивать даже сердце.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.
Активируемый светом гелеобразный клей для быстрого заживления ран был создан специалистами Чжэцзянского университета и Восточно-Китайского университета науки и технологий. Эта новинка уже успешно прошла испытания в лечении ран на артериях и сердце у животных, пишет рассказывающий об уникальном биоклее журнал Nature Communications.
«Ни одна другая методика, применяемая сегодня в клинической практике, не способна столь быстро и эффективно останавливать кровотечения в еще бьющемся сердце. Препарировав заклеенные сердца свиней через две недели, мы не нашли утечки геля и следов серьезных воспалений», - сообщили авторы проекта.
В публикации журнала ученые напомнили, что неконтролируемое кровотечение является основной причиной смерти пациентов на хирургическом столе. Раны, способствующие такому кровотечению, трудно зашить, и к тому же эта процедура требует большого количества времени. Использование клея для соединения краев раны является более эффективной мерой. Проблема была в том, что в распоряжении хирургов не находилось надежных клеевых составов. Все существовавшие безопасные для организма клеящие субстанции удерживали склеенные поверхности намного хуже, чем хрящи и связки, и для использования при операциях не подходили.
Китайские исследователи разработали клей, используя различные производные желатина – их продукт выдерживает в сотни раз более высокое давление, чем обычный суперклей.
«Этот высокоэффективный гелеобразный материал можно использовать для хирургического гемостаза и быстрой герметизации ран, например, в открытой и малоинвазивной эндоскопической хирургиях»,- отметили разработчики.
Эксперименты показали, что новый клей эффективно «запечатывает» раны внутренних органов – в частности печени и сердца у свиней. Для организма человека этот клей абсолютно безопасен, утверждают авторы новинки.
Теги: Донбасс, Китай, ученые, клей
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