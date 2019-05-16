В России начинается "революция". Тысячи жителей не сдаются Кремлю ВИДЕО

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Столкновения вокруг строительства храма в Екатеринбурге.
Протесты в городе приобретают уже массовый характер. Тысячи человек выходят отстаивать сквер, где планируется строительство церкви. Сегодня впервые зажгли файеры. По слухам, на подавление возможных беспорядков свозят силовиков из других регионов.
В среду, 15 мая, Екатеринбург охватила новая волна протестов против строительства церкви РПЦ на месте сквера.
Вечером на месте событий собралось, по разным оценкам, до пяти тысяч активистов. Об этом сообщает "Диалог.UA". Недовольство строительством храма, которое еще несколько дней тому назад начиналось с десятков или сотен активистов, пострадавших в последствии от произвола местных титушек, быстро стало масштабным.
И 15 мая возле забора незаконной, как считают жители Екатеринбурга, стройки собрались уже тысячи. Участники жгли файеры и фонарики на мобильных телефонах, таким образом они решили провести флешмоб и привлечь внимание. Вскоре в сквере возле драмтеатра появились усиленные отряды спецназа.
В соцсетях сообщают о первых столкновениях и задержанных. По некоторым данным, в ход пошли резиновые дубинки и слезоточивый газ. Звучат призывы к сносу забора, охраняющего стройплощадку.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Екатеринбург, Кремль, революция
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