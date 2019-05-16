В жвачке нашли ДНК викингов

16.05.2019 21:16

Эти образцы были обнаружены в Хусеби-Клеве на западе Швеции.



Ученые нашли следы ДНК древних жителей Скандинавии в обрывках берестяной коры, которую они жевали в качестве жвачки.



Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.



Субстанция, которую жевали в древности, нужна была охотникам для того, чтобы склеивать компоненты орудий труда, копий и стрел.



Выявлено, что их геном содержал вкрапления и ДНК народов, живших в окрестностях современной Самары и Онежского озера, что подкрепляет теорию о двух волнах миграции, и говорит о том, что представители этих "южной" и "восточной" групп древних скандинавов контактировали на генетическом и культурном уровне.