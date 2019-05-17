Из Успенки в направлении Луганска прошла колонна техники и «зеленых человечков»

17.05.2019 13:22

На временно оккупированных территориях Донбасса наблюдается передвижение техники боевиков «ЛНР» и российских оккупантов. Так, из Успенки в Луганск проследовала колонна техники и «зеленых человечков».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Сегодня жители временно оккупированных территорий сообщают, что утром со стороны временно оккупированной Успенки в сторону временно оккупированного Луганска проследовала колонна техники в сопровождении автомобилей «ВАИ». В колонне замечены 18 фур и тягачей и 2 «Урала». Кроме того, в каждом автомобиле были замечены «зеленые человечки» в форме «комендатуры» и с рациями в нагрудных карманах.

Вот как описывают происходящее очевидцы:

«9.15 по МСК 18 фур (2 из них тягачи пр-ва США) с закрытыми гос номерами в сопровождении ВАИ из Успенки в сторону Луганска. В колонне 2 бортовых Урала тз 24 без л/с. В каждой машине «зеленый человечек» с шевроном комендатуры и рацией в нагрудном кармане»,

«Арматы и Чебурешки повезли! Инфа от ГУР!».