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Из Успенки в направлении Луганска прошла колонна техники и «зеленых человечков»
На временно оккупированных территориях Донбасса наблюдается передвижение техники боевиков «ЛНР» и российских оккупантов. Так, из Успенки в Луганск проследовала колонна техники и «зеленых человечков».
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Сегодня жители временно оккупированных территорий сообщают, что утром со стороны временно оккупированной Успенки в сторону временно оккупированного Луганска проследовала колонна техники в сопровождении автомобилей «ВАИ». В колонне замечены 18 фур и тягачей и 2 «Урала». Кроме того, в каждом автомобиле были замечены «зеленые человечки» в форме «комендатуры» и с рациями в нагрудных карманах.
Вот как описывают происходящее очевидцы:
«9.15 по МСК 18 фур (2 из них тягачи пр-ва США) с закрытыми гос номерами в сопровождении ВАИ из Успенки в сторону Луганска. В колонне 2 бортовых Урала тз 24 без л/с. В каждой машине «зеленый человечек» с шевроном комендатуры и рацией в нагрудном кармане»,
«Арматы и Чебурешки повезли! Инфа от ГУР!».
Теги: Россия, Донбасс, Луганск, автомобиль, ЛНР, боевики, колонна, военная техника, ГУР
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