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Неизвестный напал на Арнольда Шварценеггера — видео инцидента

18.05.2019 21:15
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Неизвестный напал на Арнольда Шварценеггера — видео инцидента

На 71-летнего американского актера Арнольда Шварценеггера напал неизвестный. Видео появилось на YouTube

Инцидент произошел в одном из колледжей в Южной Африке, где актер проводил спортивные тренировки. На видео видно, как неизвестный человек подбежал к 71-летнему Шварценеггеру, а затем с размаху ударил его в спину двумя ногами.

По информации СМИ Шварценеггер сильно не пострадал. Нападавшего сразу же схватили охранники. Причины нападения на актера и личность нападавшего, пока остаются неизвестными.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Арнольд Шварценеггер, нападение
 
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