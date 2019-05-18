Поклонская анонсировала скорое "уничтожение России" - сепаратистка на шаг ближе к депортации в Украину

18.05.2019 12:46

"Депутат" Госдумы РФ от аннексированного Крыма одиозная Наталья Поклонская неудачно прокомментировала бунты в Екатеринбурге. Россияне злы. Громкое заявление о Екатеринбурге Поклонская сделала в комментарии "Комсомольской правде", а теперь жалеет, передает "Диалог.UA".

Предательница и религиозная фанатичка Поклонская набросилась на жителей Екатеринбурга, которые протестуют против строительства новой церкви РПЦ в их городе. Сепаратистка перешла черту. Организаторов протестов в Екатеринбурге она назвала "политическими аферистами", которые "обкатывают майданные технологии". Сепаратистка не постеснялась призвать екатеринбуржцев прекратить протесты, не забыв упомянуть страшилку о мистических "украинских националистах". "Это жутко и страшно… Вот эти лозунги, все это мероприятие, все эти, что планировалось, вся реализация, она была направлена на Украине только для достижения одной цели — вызвать у украинцев, у Украины ненависть ко всему русскому. А сегодня мы наблюдаем здесь, в Екатеринбурге, такие же лозунги позорные", - заявила Поклонская. Она обвинила организаторов митингов в том, что те якобы готовят уничтожение России. "Это уже последний шаг по уничтожению России. Поэтому надо понимать, что вот такие вот лозунги и попрыгушки — это все просто чья-то программа, чей-то замысел. Это нейролингвистическое программирование, которому подвергают вас. И делают бездушными роботами. Остановитесь. Подумайте", - выдала "депутатша". Стоит отметить, что протесты в Екатеринбурге длятся уже около недели. Граждан возмутило намерение РПЦ уничтожить сквер ради очередной церкви. Бунты сопровождались ожесточенными стычками с ОМОНом, десятки протестующих арестованы, многие сильно избиты.