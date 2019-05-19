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Более миллиона человек подписали петицию с требованием переснять последний сезон "Игры престолов"
Автор петиции с требованием переснять сериал заявил, что сценаристы "Игр престолов" Дэвид Бэниофф и Дэн Уайсс некомпетентны, когда снимают не по книге.
На сайте Change.org зарегистрировали петицию с требованием к телеканалу HBO переснять последний сезон сериала "Игра престолов" с компетентными авторами, которую менее чем за неделю подписало свыше миллиона человек.
Автор обращения заявил, что создатели сериала Дэвид Бэниофф и Дэн Уайсс некомпетентны, когда снимают не по книге, а по оригинальному сценарию.
"Сериал заслуживает финального сезона, в котором есть смысл!.. Сделай это, HBO!" – подчеркнул он.
На данный момент петицию подписало почти 1,054 млн человек.
Премьера финального сезона "Игры престолов" состоялась 14 апреля 2019 года на канале НВО. Трейлер восьмого сезона проекта можно посмотреть ЗДЕСЬ. Премьера последней серии восьмого сезона состоится 19 мая на HBO.
"Игра престолов" основана на цикле романов Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Из семи запланированных книг цикла Мартин опубликовал пять.
Источник : https://gordonua.com/
Теги: Донбасс, требование, сезон, миллион, петиция
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