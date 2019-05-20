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Финал Игры престолов вызвал волну гнева: «Создатели все уничтожили», по всему миру начались протесты
Телеканал HBO официально представил долгожданный шестой эпизод «Игры престолов» – финальный эпизод сезона и сериала в целом
Именно в этой серии многомилионная аудитория сериала смогла узнать, чем же закончилась сага и оправдались ли их надежды. С момента выхода первой серии на экран прошло более 8 лет.
Сама концовка держалась в строжайшем секрете, создатели сериала говорили о ней лишь общими словами. Осторожно, спойлеры!
В финальном эпизоде мы увидели, что: Дейнерис Таргариен мертва, её убил Джон Сноу. После убийства своей королевы и возлюбленной Сноу приговаривают к пожизненному заключению на стене — Джон присоединился к вольному народу на севере. Над Шестью (теперь без Севера) Королевствами властвует его брат и по совместительству Трёхглазый ворон Брандон Старк. Тирион снова становится десницей.
Членами нового совета оказываются: Сэм Тарли (великий мейстер), Давос Сиворт (мастер над кораблями), Бронн (мастер над монетой) и рыцарь Бриенна, также можно заметить во время предыдущего заседания представителей других королевств.
Во время последних минут эпизода мы видим, что Арья уходит исследовать всё, что западнее Вестероса, ведь никто не знает, что там. Санса становится королевой Севера, Яра Грейджой – леди Железных островов. Джон Сноу (Эйгон Таргариен) вынуждено отправляется на стенц из-за убийства Дэйнерис. Позже мы видим, что он вместе с Тормундом и всем вольным народом уходит вглубь за стену. Таким образом «Игра престолов», начавшаяся со сцены отправки людей за стену, закольцовывается и завершается.
Данный финал сериала буквально взорвал все соцсети – пользователи сети достаточно неоднозначно отреагировали на окончание самого масштабного и известного сериала в мире.
Теги: Донбасс, сериал, Игра престолов
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